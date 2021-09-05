Экс-депутат Рады Журавко спрогнозировал последствия оружейной халатности Киева

Киев, 5 сентября. Танцы блогеров на украинской бронетехнике говорят о халатном отношении Киева к надзору за собственным вооружением, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Несколько молодых людей ранее пробрались на территорию «Харьковского тракторного завода» и сняли ролик для TikTok с танцами на самоходной артиллерийской установке 2С1 «Гвоздика» в одном из цехов предприятия. Примечательно, что на территории завода присутствует охрана, которая не помешала блогерам совершить проникновение и видеосъемку в производственном помещении.

Украинские власти не слишком обеспокоены безопасностью военных предприятий и складов, отметил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, ситуация с блогерами стала яркой демонстрацией халатности Киева по отношению к собственным военным предприятиям, у которых должной охраны как таковой и нет.

«Результаты 2014 года, Майдана, налицо. Я не удивлюсь, если блогеры завтра будут и автоматы выносить и на бронетранспортерах ездить среди белого дня. Это печальная картина», — спрогнозировал последствия оружейной халатности Киева Журавко.

Руководство Украины, допустившее подобную ситуацию, должно быть заменено в полном составе для предотвращения таких инцидентов в будущем, считает бывший парламентарий. По его словам, в первую очередь необходимо назначить на пост главы министерства обороны более ответственного человека, а также сменить украинского президента.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал об огромной пропасти между российскими и украинскими войсками в области боеспособности. По его словам, в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом ВСУ не смогут долго продержаться в боях с ВС РФ, так как армия Украины во всем уступает войскам России.