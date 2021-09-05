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Скоростной десантируемый грузовик АМН-Д представили на форуме «Армия-2021»
Армия
Скоростной десантируемый грузовик АМН-Д представили на форуме «Армия-2021»
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 5 сентября. Специалисты АО «Ремдизель» показали на военно-техническом форуме «Армия-2021» новый бронированный грузовик АМН-Д, который можно десантировать самолетами ВТА.

Машина создана на базе броневика К-4386 «Тайфун-ВДВ и может перевозить личный состав и грузы самой широкой номенклатуры. Кабина АМН-Д защищена броней, на ее крыше имеется турель для установки крупнокалиберного пулемета. В качестве штатного вооружения многоцелевого броневика могут выступать пулеметы «Печенег» или «Корд», калибра 7,62 и 12,7 миллиметра соответственно.

Автомобиль способен разгоняться до 100 километров в час, обладает грузоподъемностью в три тонны и мощностью двигателя в 350 лошадиных сил. Ранее стало известно, что в ходе форума «Армия-2021» Министерство обороны РФ подписало контракты на общую сумму свыше 500 миллиардов рублей.

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грузовик тайфун амн-д
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