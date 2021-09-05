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Банк России отчитался о результатах борьбы с телефонными мошенниками

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 16:42
Экономика
Банк России отчитался о результатах борьбы с телефонными мошенниками
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 5 сентября. Центральный банк заблокировал около 12 тысяч телефонных номеров мошенников по итогам второго квартала 2021 года. Полученное значение более чем вдвое превышает показатель 2020 года.

Согласно данным финансового регулятора, количество мошеннических звонков со стационарных телефонов увеличилось в 2,3 раза, до 8,5 тысячи во втором квартале текущего года. Также почти вдвое больше звонков (3,2 тысячи) произведено с мобильных устройств, передает ТАСС.

Число банковских операций за три месяца без согласия клиента увеличилось на 23%, до 237 тысяч. Злоумышленникам удалось похитить на 38% больше денежных средств — 3,013 млрд рублей. Доля возвращенных денег от общего объема снизилась до 7,4%, резюмировал регулирующий орган.

Специалист Анатолий Лебедев ранее сообщил, что преступники начали обманывать российских граждан, рассказывая жертвам во время телефонного разговора о якобы начисленном на банковскую карту кешбэке. По его словам, подобная схема связана с тем, что номера и паспортные данные многих клиентов просочились в интернет.

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