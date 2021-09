Пекин, 5 сентября. Россия обладает вооружением, которое умерит пыл США и заставит американцев молить о пощаде, считают китайские журналисты.

Москва демонстрирует западным государствам свои достижения в области военных технологий, ведя с ними хитрую игру, отметили авторы китайского портала Baijiahao, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Они напомнили, что недавно в Сети появились спутниковые снимки, на которых был запечатлен возможный носитель российского ядерного беспилотника «Посейдон», заставивший Вашингтон задуматься о своей безопасности и целесообразности дальнейшего противостояния с РФ.

Американское правительство в последние годы усилило давление на Россию, вводя множество санкций и объявляя ее «главной угрозой» для США, отметили аналитики. По их словам, действия Вашингтона направлены исключено на сохранение мировой гегемонии и не более того. Повышение боевого потенциала Москвы же приводит к негодованию со стороны Соединенных Штатов, которые используют различные рычаги давления для того, чтобы затормозить этот процесс. Понимая это, РФ идет на решительные меры, которые помогают ей защититься от американской агрессии, подчеркнули аналитики.

New article, new Poseidon nuclear torpedo (KANYON) facilities in Severodvinsk, #Russia Arctic.



Likely involved in tests, and new home of ‘interesting’ ship Pr.20183 Akademik Aleksandrov. https://t.co/0XVsUOL9Iz