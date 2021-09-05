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В Китае назвали российское оружие, которое заставит США «встать на колени»

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 16:39
Армия
В Китае назвали российское оружие, которое заставит США «встать на колени»
pixabay.com/ru

Пекин, 5 сентября. Россия обладает вооружением, которое умерит пыл США и заставит американцев молить о пощаде, считают китайские журналисты.

Москва демонстрирует западным государствам свои достижения в области военных технологий, ведя с ними хитрую игру, отметили авторы китайского портала Baijiahao, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Они напомнили, что недавно в Сети появились спутниковые снимки, на которых был запечатлен возможный носитель российского ядерного беспилотника «Посейдон», заставивший Вашингтон задуматься о своей безопасности и целесообразности дальнейшего противостояния с РФ.

Американское правительство в последние годы усилило давление на Россию, вводя множество санкций и объявляя ее «главной угрозой» для США, отметили аналитики. По их словам, действия Вашингтона направлены исключено на сохранение мировой гегемонии и не более того. Повышение боевого потенциала Москвы же приводит к негодованию со стороны Соединенных Штатов, которые используют различные рычаги давления для того, чтобы затормозить этот процесс. Понимая это, РФ идет на решительные меры, которые помогают ей защититься от американской агрессии, подчеркнули аналитики.

Недавно сделанные фото со спутника запечатлели в Северодвинске корабль специального назначения «Академик Александров», который может быть носителем «Посейдона», отметили авторы публикации. По их словам, это российское оружие уже давно заставляет Соединенные Штаты и другие государства из состава НАТО изрядно нервничать. Они подчеркнули, что американцы давно переживают из-за гиперзвуковых ракет ВС РФ, а ядерные торпеды и вовсе загнали Вашингтон в угол.

Опасность «Посейдона» может стать причиной смены тактики США в отношении России, считают журналисты. Они подчеркнули, что это российское оружие «поставит на колени» Вашингтон и заставит его требовать мира, моля о пощаде. На скорые перемены намекают участившиеся заявления американских аналитиков, которые все чаще говорят о необходимости объединения усилий РФ и Соединенных Штатов для решения глобальных вопросов, добавили эксперты из КНР.

«После того, как американские эксперты увидели, что Россия становится сильнее, они заговорили о возможном сотрудничестве двух стран-конкурентов. Вероятно, это означает, что высокомерные Соединенные Штаты взмолились о пощаде», — пишет Baijiahao.

Ранее жители Великобритании отреагировали на спутниковые снимки российской ядерной торпеды «Посейдон». Боеприпас, сопоставимый по габаритам с автобусом, изрядно напугал британцев. Кроме того, они выразили восхищение президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его блестящим лидером.

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Все новости / Армия / В Китае назвали российское оружие, которое заставит США «встать на колени»
россия сша посейдон Baijiahao
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