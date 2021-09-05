Военный мятеж в Гвинее привел к роспуску правительства страны

Конакри, 5 сентября. Лидер военных мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя выступил с видеообращением, в котором заявил о роспуске правительства страны.

Как сообщается, помимо этого, мятежники приняли решение об отмене действующей конституции и закрытии воздушных и сухопутных границ государства.

«Мы решили распустить правительство», — заявил Думбуя в ходе видеообращения, опубликованного изданием Africa Guinee в Facebook.

Стоит отметить, что до этого портал Guinee News сообщал, что участникам мятежа удалось задержать президента Гвинеи Альфу Конде. По имеющейся информации, повстанческий полковник использовал для этого местный спецназ. Также, по имеющейся информации, Думбуя ранее служил во французском иностранном легионе, а в 2018 году вернулся в Гвинею с целью возглавить спецподразделение GPS.

Ситуация в Конакри, столице Гвинеи, развивается динамично в течение всего дня. Изначально стало известно о стрельбе на территории столичного города, после появилась информация о появлении солдат возле президентского дворца.