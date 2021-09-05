Велосипедист погиб под колесами легковушки на липецкой трассе

Липецк, 5 сентября. Смертельная авария произошла на 301-м километре трассы Орел — Тамбов. Легковой автомобиль сбил 65-летнего велосипедиста.

По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, виновником ДТП стал 23-летний водитель «Лады Приоры». Он врезался в велосипедиста, который ехал по обочине в попутном направлении.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с КамАЗом. Смертельная авария произошла на трассе Бугульма — Уральск. Установлено, что 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением, что привело к ДТП, сообщало РИА56.