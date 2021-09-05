Вспышку опасного вируса Нипах зафиксировали в Индии

Нью-Дели, 5 сентября. Врачи южного индийском штата Керала зафиксировали вспышку опасного вируса Нипах, сообщило местное телевидение.

Заболевание стало причиной смерти 12-летнего ребенка, симптомы смертельного заболевания обнаружили еще у двух человек. Сотрудники Национального центра по контролю за заболеваниями уже выехали в Кералу для помощи местным врачам.

Специалисты отследят все контакты заболевших пациентов и отправят этих людей на срочный карантин. По статистике, семь из десяти заразившихся вирусом Нипах пациентов умирают. Вакцины от заболевания пока нет.

Летучие мыши в Индии оказались переносчиками смертельно опасного вируса, выяснили ученые. Заражение может произойти через слюну животных на фруктах.