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Плывущих на катере из Волгограда в Дагестан туристов ищут в Астраханской области
Происшествия
Плывущих на катере из Волгограда в Дагестан туристов ищут в Астраханской области
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Астрахань, 5 сентября. Семь человек отправились на катере из Волгограда в Махачкалу. Спустя время туристы перестали выходить на связь. Спасатели организовали их поиски.

По данным ГУ МЧС по Астраханской области, родственники сообщили о потере связи с семью людьми, которые передвигались на катере «Корвет-750-А». Туристы выдвинулись из Волгограда в Махачкалу. Эта информация поступила в МСКЦ ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского моря».

Установлено, что путешественники не прошли регистрацию в качестве туристической группы в МЧС России. В последний раз люди были на связи утром 3 сентябряю Пограничное управление отмечает, что 31 августа группа находилась на 137-м км Волго-Каспийского морского канала.

Ранее спасатели Крыма помогли заблудившимся ночью в районе поселка Орджоникидзе туристам спуститься с гор. Молодые люди возвращались с Тихой Бухты и заблудились.

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