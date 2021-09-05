Появление роликов ФБК о выборах совпало с новым крупным траншем в биткоинах

В период со 2 по 3 сентября этого года на счет криптовалютного кошелька команды Алексея Навального поступили две крупные транзакции, которые могут быть связаны с видеороликами о предстоящих выборах в стране. В этих материалах речь шла о дискредитации «Единой России», а также электоральных процессах в целом.

Леонид Волков, отвечающий за финансовые операции в рамках деятельности структур Навального, вечером 3 сентября вывел с биткоин-кошелька ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) более 1 миллиона рублей, заметили журналисты ФАН.



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При этом, если обратить внимание на прежние транзакции, можно обнаружить два крупных поступления — 364 тысячи рублей и 319 тысяч соответственно.

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СМИ неоднократно фиксировали, что большие анонимные переводы поступают на счета ФБК на фоне происходящих в России политических событий. Например, в день, когда в Женеве состоялся саммит президентов РФ и США,выражал публичную поддержку американскому лидеру. После мероприятия на криптовалютный кошелек ФБК упало почти 300 тысяч рублей. Вероятно, свежие донаты в биткоинах также приурочены к конкретному политическому событию. В настоящее время можно наблюдать, как команда Навального по мере приближения выборов в Госдуму все активнее дискредитирует «Единую Россию» и рекламирует систему «Умного голосования».

Федеральное агентство новостей / nstagram.com / @ioannzh / facebook.com / Леонид Волков

Если обратить внимание на контент, публикуемый на YouTube-канале «Навальный Live», можно увидеть, что за последнюю неделю было размещено два материала, посвященных подрыву доверия к избирательной системе в России. В обоих видеороликах Леонид Волков критикует кандидатов от «Единой России», систему дистанционного электронного голосования и рекламирует политические проекты основателя ФБК. Это позволяет предположить, что последние крупные биткоин-переводы на криптовалютный кошелек команды Навального являются оплатой за видеоролики и стримы соответствующей тематики.

Ранее ФАН обращал внимание, что после вступления в силу приговора Мосгорсуда о признании ФБК экстремистским Леонид Волков и Иван Жданов сообщили о новом способе финансовой поддержки команды Навального. Так, за первую неделю якобы безопасного и легального сбора соратники оппозиционера собрали и вывели более 6 миллионов рублей в криптовалюте.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.