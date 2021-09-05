Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 17:17
17:17
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автомобилями такси и каршеринга на Кутузовском проспекте
17:15
Происшествия
По факту пропажи утонувшего в Амурской области подростка будет проведена проверка
17:09
Общество
Американские ученые выяснили, что семь тысяч шагов в день могут продлить жизнь
17:09
Весь мир
«Американский патриот»: как губернатор Калифорнии работает в интересах Китая
17:07
Общество
Петербуржцам назвали сроки прихода бабьего лета в город
17:04
Общество
Солнечные ванны морского зайца засняли с квадрокоптера на берегу Белого моря
17:04
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Вертинская похвасталась трехэтажным домом у озера
17:00
Политика
Столтенберг предлагает РФ и КНР решать в Афганистане проблемы, оставшиеся после ухода НАТО
16:59
Происшествия
Правительство Гвинеи подтвердило нападение мятежников на резиденцию президента
16:54
Весь мир
Прокуратура Судана укрепит сотрудничество с Египтом
Все новости

Появление роликов ФБК о выборах совпало с новым крупным траншем в биткоинах

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 16:52
Общество
Появление роликов ФБК о выборах совпало с новым крупным траншем в биткоинах
pixabay.com  / 

В период со 2 по 3 сентября этого года на счет криптовалютного кошелька команды Алексея Навального поступили две крупные транзакции, которые могут быть связаны с видеороликами о предстоящих выборах в стране. В этих материалах речь шла о дискредитации «Единой России», а также электоральных процессах в целом.

Леонид Волков, отвечающий за финансовые операции в рамках деятельности структур Навального, вечером 3 сентября вывел с биткоин-кошелька ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) более 1 миллиона рублей, заметили журналисты ФАН.

Появление роликов ФБК о выборах совпало с новым крупным траншем в биткоинах
Pr Scr blockchain.com  / 

При этом, если обратить внимание на прежние транзакции, можно обнаружить два крупных поступления — 364 тысячи рублей и 319 тысяч соответственно.

Появление роликов ФБК о выборах совпало с новым крупным траншем в биткоинах
Pr Scr blockchain.com  / 
СМИ неоднократно фиксировали, что большие анонимные переводы поступают на счета ФБК на фоне происходящих в России политических событий. Например, в день, когда в Женеве состоялся саммит президентов РФ и США, Владимир Милов выражал публичную поддержку американскому лидеру. После мероприятия на криптовалютный кошелек ФБК упало почти 300 тысяч рублей.

Вероятно, свежие донаты в биткоинах также приурочены к конкретному политическому событию. В настоящее время можно наблюдать, как команда Навального по мере приближения выборов в Госдуму все активнее дискредитирует «Единую Россию» и рекламирует систему «Умного голосования».

Появление роликов ФБК о выборах совпало с новым крупным траншем в биткоинах
Федеральное агентство новостей  / nstagram.com / @ioannzh / facebook.com / Леонид Волков

Если обратить внимание на контент, публикуемый на YouTube-канале «Навальный Live», можно увидеть, что за последнюю неделю было размещено два материала, посвященных подрыву доверия к избирательной системе в России. В обоих видеороликах Леонид Волков критикует кандидатов от «Единой России», систему дистанционного электронного голосования и рекламирует политические проекты основателя ФБК. Это позволяет предположить, что последние крупные биткоин-переводы на криптовалютный кошелек команды Навального являются оплатой за видеоролики и стримы соответствующей тематики.

Ранее ФАН обращал внимание, что после вступления в силу приговора Мосгорсуда о признании ФБК экстремистским Леонид Волков и Иван Жданов сообщили о новом способе финансовой поддержки команды Навального. Так, за первую неделю якобы безопасного и легального сбора соратники оппозиционера собрали и вывели более 6 миллионов рублей в криптовалюте.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Появление роликов ФБК о выборах совпало с новым крупным траншем в биткоинах
навальный жданов волков биткоин фбк иноагенты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru