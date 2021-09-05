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Танкисты Балтийского флота провели тренировочные стрельбы под Калининградом

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 16:25
Армия
Танкисты Балтийского флота провели тренировочные стрельбы под Калининградом
Невские Новости

Калининград, 5 сентября. Перед участием в совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021» танкисты Балтийского флота провели тренировочные стрельбы на полигоне Правдинский в Калининградской области.

Танкисты отработали стрельбу по мишеням, которые имитировали технику и авиацию условного противника. На полигон вывели танки Т-72Б3 и Т-72БМ и свыше 200 военнослужащих. Всего к учениям привлекли 40 единиц бронетехники.

В ходе тренировки танкисты совершили марш-бросок от места постоянной дислокации к полигону и отработали действия по обороне танкового звена от авианалета с преодолением зараженных участков. По легенде учений, противник применил на местности оружие массового поражения. После этого танкисты отработали огонь из танковых оружий и артиллерии по мишеням на различных дистанциях, а также отработали тактические приемы, такие как засада, маневр во фланг и в тыл противника, а также «Танковую карусель».

Ранее российские танкисты успешно выступили на эстафете «Танковый биатлон» на Армейских международных играх, российская команда заняла первое место. Она преодолела все препятствия всего за 1 час 36 минут 49 секунд и поразила 21 мишень из 24. Второе место с отставанием в 10 минут заняли военные из Китая, бронза досталась Казахстану.

Страны НАТО тем временем с тревогой ждут начала совместных российско-белорусских учений. Как передало издание RT, Альянс призвал Россию и Белоруссию действовать предсказуемо для снижения рисков и во избежание любых военных инцидентов.

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военные учения балтийский флот танкисты запад-2021
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