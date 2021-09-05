Раиси отверг возможность переговоров по ядерной сделке под давлением Запада

Тегеран, 5 сентября. Президент Ирана Эбрахим Раиси в своем первом телеинтервью заявил, что его страна не станет участвовать в «переговорах ради переговоров» со странами Запада.

По его словам, возврат к ядерной сделке является одной из главных задач правительства республики, однако диалог не должен проходить под давлением каких-либо западных государств, или под угрозой введения новых санкций. Раиси подчеркнул, что Исламская Республика станет придерживаться на переговорах своей повестки дня, а не той, которую ей навязывают, и будет добиваться отмены всех наложенных на нее ограничений.

По мнению ряда экспертов, в реальности возвращение сторон к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению иранской ядерной программы является маловероятным.

Такой точки зрения придерживается, например, ирано-американский журналист и аналитик Негар Мортазави. По ее словам, позиция нового иранского руководства, стремящегося к укреплению сотрудничества с Россией, Китаем и странами региона, а также неготовность администрации Джо Байдена сосредоточить усилия на ядерной сделке на фоне остальных своих проблем, не позволят сторонам прийти к окончательному соглашению.

Также мешает достижению договоренностей жесткая политика консервативного правительства Раиси в отношении США и стран Запада, которая не предполагает каких-либо серьезных уступок в данном вопросе. Об этом ранее неоднократно предупреждали сторонники экс-президента Ирана Хасана Роухани, которые рекомендовали ускорить диалог до вступления в должность нового руководства страны. По всей видимости, частично эти опасения уже оправдались.

Шестой раунд переговоров в Вене безрезультатно завершился 20 июля, после чего иранская делегация заявила об отсрочке до окончательного прихода к власти Раиси. Франция и Германия призвали Исламскую Республику вернуться к обсуждениям условий сделки из-за обеспокоенности быстрым прогрессом ядерной программы — менее чем за год Иран поднял уровень обогащения урана с 3,67% до 63%.

Iran nuclear talks might not resume for 2-3 months: FM Amir-Abdollahian https://t.co/zlm3UGRIlX — AST (@ASaidiani) September 1, 2021

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на этой неделе сообщил, что переговоры в Вене возобновятся не ранее чем через два-три месяца. Чуть позже он заявил, что «в целом» Тегеран готов вернуться к диалогу, если результатом станет полная отмена антииранских санкций.

Однако на данный момент это условие противоречит позиции Вашингтона, который планировал оставить в силе запреты, наложенные из-за нарушения прав человека в Иране. Также сомнительно, что в случае снятия всех ограничений Тегеран будет готов избавиться от накопленных запасов ядерного топлива с обогащением выше установленного сделкой предела в 3,67%.

Today, U.S. sanctions 4 agents of Iran's Ministry of Intelligence plotting to kidnap me. This is a small welcome step. In my meetings with Democrats & Republicans, I said the US must stop negotiating with this regime till political prisoners including dual nationals are released pic.twitter.com/xgWXNiIqOH — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) September 3, 2021

Пока что о снятии каких-либо ограничений со стороны Запада говорить не приходится. Напротив, Министерство финансов США накануне сообщило о введении новых санкций в отношении четверых сотрудников разведки Ирана, обвиненных в организации похищений диссидентов и журналистов, выступающих с критикой Тегерана. Руководство Исламской Республики в ответ назвало эти обвинения «нелепыми» и обвинило Вашингтон в применении голливудских сценариев для оправдания своей «зависимости от санкций».

