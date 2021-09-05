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Сенатор Совфеда Пушков назвал внешнюю политику Украины "жульничеством"

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 16:22
Политика
Сенатор Совфеда Пушков назвал внешнюю политику Украины "жульничеством"
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 5 сентября. Украинские власти занимаются политическим жульничеством на мировой арене. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Алексей Пушков.

Советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений. Высказывание последовало после визита президента Владимира Зеленского в США.

Пушков отметил, что киевские власти используют договоренности в своих целях и в тот же момент отказываются от их выполнения. По его словам, это является характерной чертой внешней политики Украины.

«Это, вообще-то говоря, политическое жульничество», — обратил внимание Пушков.

Подобные действия Киева делают невозможными конструктивные переговоры по Донбассу, отметил сенатор. Также он назвал шаги украинских властей дипломатической провокацией.

Ранее Алексей Пушков заявил, что визит Владимира Зеленского в США затерялся в медийном пространстве. Причиной является вывод американский войск из Афганистана.

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украина пушков совфед
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