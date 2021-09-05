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Guinee News: президента Гвинеи арестовали мятежники

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 17:14
Политика
Guinee News: президента Гвинеи арестовали мятежники
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Конакри, 5 сентября. Гвинейский лидер Альфа Конде арестован мятежными силами специального назначения.

Полковник Мамади Думбуйя организовал арест президента Гвинеи. Соответствующая информация предоставляется порталом Guinee News, пишет РИА Новости.

Отмечается, что повстанческий полковник использовал для этого местный спецназ. Сообщается также, что мятежные подразделения задержали нескольких высокопоставленных чиновников государства.

Средства массовой информации ранее указывали, что на территории столицы Гвинеи слышались выстрелы. Издание Jeune Afrique писало, что в Конакри пытаются свергнуть действующую власть, для чего задействован спецназ, конфликтующий с президентской охраной.

По данным СМИ, командующий военными Мамади Думбуйя раньше был на службе у французского Иностранного легиона. Он вернулся в Гинею только в 2018 году и получил должность командующего спецподразделением GPS. 

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