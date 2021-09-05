Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 17:16
17:15
Происшествия
По факту пропажи утонувшего в Амурской области подростка будет проведена проверка
17:09
Общество
Американские ученые выяснили, что семь тысяч шагов в день могут продлить жизнь
17:09
Весь мир
«Американский патриот»: как губернатор Калифорнии работает в интересах Китая
17:07
Общество
Петербуржцам назвали сроки прихода бабьего лета в город
17:04
Общество
Солнечные ванны морского зайца засняли с квадрокоптера на берегу Белого моря
17:04
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Вертинская похвасталась трехэтажным домом у озера
17:00
Политика
Столтенберг предлагает РФ и КНР решать в Афганистане проблемы, оставшиеся после ухода НАТО
16:59
Происшествия
Правительство Гвинеи подтвердило нападение мятежников на резиденцию президента
16:54
Весь мир
Прокуратура Судана укрепит сотрудничество с Египтом
16:47
Политика
В Сети опубликовали кадры с президентом Гвинеи в окружении военных
Все новости

Сестры Зайцевы объяснили, почему не общаются с Аллой Пугачевой

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 16:18
Шоу-бизнес
Сестры Зайцевы объяснили, почему не общаются с Аллой Пугачевой
Pr Scr НТВ  /  Секрет на миллион

Москва, 5 сентября. Певицы Татьяна и Елена Зайцевы в эфире программы «Секрет на миллион» рассказали о нелепом случае, который рассорил их с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

С будущей примадонной Зайцевы познакомились, когда она работала в оркестре джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Поначалу близнецы хорошо общались с набирающей популярность Пугачевой, но потом им понадобилась новая песня.

Артистка пообещала, что Зайцевым напишут хорошую композицию. Однако обещание Пугачева не сдержала, а юные певицы не хотели напоминать о себе.

«Надо было позвонить, но гордость такая нехорошая штука. Мы дружили с ней в детстве, называли Аллой, а теперь не хочется приходить и говорить: Алла Борисовна», — объяснили Татьяна и Елена.

Но Зайцевы — не единственные исполнительницы, которые выпали из круга знакомых Пугачевой. Звезда эстрады имела много фаворитов, в их числе были Сергей Челобанов, Владимир Кузьмин. Совместное творчество быстро заканчивалось и Пугачева переключалась на новых никому не известных музыкантов.

Ранее солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов вспомнил о встрече с Пугачевой в Сочи. Тогда артистка заставила его играть на гармошке и петь частушки.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сестры Зайцевы объяснили, почему не общаются с Аллой Пугачевой
музыка пугачева сестры зайцевы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru