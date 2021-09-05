Сестры Зайцевы объяснили, почему не общаются с Аллой Пугачевой

Москва, 5 сентября. Певицы Татьяна и Елена Зайцевы в эфире программы «Секрет на миллион» рассказали о нелепом случае, который рассорил их с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

С будущей примадонной Зайцевы познакомились, когда она работала в оркестре джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Поначалу близнецы хорошо общались с набирающей популярность Пугачевой, но потом им понадобилась новая песня.

Артистка пообещала, что Зайцевым напишут хорошую композицию. Однако обещание Пугачева не сдержала, а юные певицы не хотели напоминать о себе.

«Надо было позвонить, но гордость такая нехорошая штука. Мы дружили с ней в детстве, называли Аллой, а теперь не хочется приходить и говорить: Алла Борисовна», — объяснили Татьяна и Елена.

Но Зайцевы — не единственные исполнительницы, которые выпали из круга знакомых Пугачевой. Звезда эстрады имела много фаворитов, в их числе были Сергей Челобанов, Владимир Кузьмин. Совместное творчество быстро заканчивалось и Пугачева переключалась на новых никому не известных музыкантов.

Ранее солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов вспомнил о встрече с Пугачевой в Сочи. Тогда артистка заставила его играть на гармошке и петь частушки.