Кинотеатры начнут показ фильма «Шугалей-3. Возвращение» с 9 сентября

Санкт-Петербург, 5 сентября. Петербургские кинотеатры запустят в прокат фильм «Шугалей-3. Возвращение» — третью часть истории о российском социологе — с 9 сентября.

Посмотреть киноленту можно будет в кинозалах объединенной сети «Синема Парк/Формула Кино». Фильм станет доступен и в популярных онлайн-кинотеатрах, пишет издание «Народные Новости».

Премьера остросюжетного боевика о работе российского социолога Максима Шугалея, которого 1,5 года удерживали в тюрьме «Митига» на территории Ливии, уже прошла 2 сентября на телеканале НТВ. При этом многие предпочитают смотреть подобные фильмы на широких экранах. Поэтому «Шугалей-3. Возвращение» покажут в кинотеатрах Петербурга.

Сюжет нового фильма является экранизацией долгожданного возвращения социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана из плена. Зрители узнают, получится ли у героев забыть жуткий период своих жизней и насладиться миром.

По трейлеру кинокартины ясно, что еще рано списывать Шугалея со счетов. На ученого выходит бывший управляющий банка в Триполи Фарид и озвучивает предложение встретиться в Египте, так как у него повилась важная информация о базирующихся в Ливии террористах. Однако встреча не состоится. Для того чтобы помочь другу, попавшему в беду, социологу с переводчиком необходимо попасть в Ливию любой ценой.

Съемки фильма проходили в городе Сусс в Тунисе и в Западной Сахаре. Продюсером ленты выступил Михаил Вассербаум. Главную роль, ученого Максима Шугалея, сыграл Кирилл Полухин, а переводчика и друга Самера — Олег Абалян.

Больше всего трудностей во время съемок вызвали боевые сцены. Актеры делились воспоминаниями, что некоторые члены команды теряли сознание из-за жары и нагрузок.