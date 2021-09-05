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Обвиненный в сексизме Иван Абрамов снова пошутил над женой из-за ее веса
Шоу-бизнес
Обвиненный в сексизме Иван Абрамов снова пошутил над женой из-за ее веса
instagram.com  /  @abramov_ivan

Москва, 5 сентября. Известный комик Иван Абрамов в юмористической программе на ТНТ вновь посмеялся над фигурой супруги, за что в очередной раз вызвал вону критика в свой адрес.

Летом вышло интервью Абрамова, в котором он сделал резонансное заявление о своих отношениях с женой. По словам комика, он выдвинул требование к супруге: если она не похудеет после родов, то будет хуже к ней относится. Свою позицию он объяснил тем, что всем мужчина «нравится красивая картиночка».

После скандального интервью на просторах Сети появилось видео, где Абрамов довольно жестко шутит о весе жены. Пользователи тут же обвинили комика в сексизме и потребительском отношении к женщинам. Не успел скандал утихнуть, как в эфир ТНТ вышел новый выпуск шоу Stand Up, в котором Абрамов вновь высмеивает супругу.

«Нужно продолжать выступать, потому что мне нужно кормить жену и детей. Хотя бы детей, жена чего уж там, господи. Тем более у нас впереди контрольное взвешивание», — заявил со сцены Иван Абрамов.

Многие считают подобные шутки, в особенности в адрес близких и любимых людей, недопустимыми. Так, летом, когда скандал вокруг слов Ивана Абрамова только набирал обороты, с критикой юмориста выступила фигуристка Ирина Слуцкая. Спортсменка назвала Абрамова «неполноценным и ущербным мужчиной».

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отношения похудение абрамов сексизм
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