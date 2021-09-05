Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 17:16
17:09
Общество
Американские ученые выяснили, что семь тысяч шагов в день могут продлить жизнь
17:09
Весь мир
«Американский патриот»: как губернатор Калифорнии работает в интересах Китая
17:07
Общество
Петербуржцам назвали сроки прихода бабьего лета в город
17:04
Общество
Солнечные ванны морского зайца засняли с квадрокоптера на берегу Белого моря
17:04
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Вертинская похвасталась трехэтажным домом у озера
17:00
Политика
Столтенберг предлагает РФ и КНР решать в Афганистане проблемы, оставшиеся после ухода НАТО
16:59
Происшествия
Правительство Гвинеи подтвердило нападение мятежников на резиденцию президента
16:54
Весь мир
Прокуратура Судана укрепит сотрудничество с Египтом
16:47
Политика
В Сети опубликовали кадры с президентом Гвинеи в окружении военных
16:46
Армия
Ансамбль ВДВ показал новую программу на фестивале «Спасская башня»
Все новости

Ближайшее будущее жилищного рынка спрогнозировали эксперты
Экономика
Ближайшее будущее жилищного рынка спрогнозировали эксперты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 сентября. Аналитики поделились мнениями о ситуации на рынке недвижимости.

Председатель правления «Сбера» Герман Греф присоединился к мнению некоторых специалистов, которые считают, что рынок жилья в скором времени будет стабилизироваться и покажет более умеренные цены. Об этом пишет газета «Известия».

По словам главы Сбербанка, рынок начнет поиски нового баланса. Аналитики разделились в своих мнениях по поводу дальнейших перспектив сегмента. Известно, что за II квартал текущего года стоимость объектов на «первичке» выросла примерно на 21%.

Среднестатистический житель России мог в 2019 году позволить себе купить компактную жилплощадь на годовые заработные платы, полученные в течение 8 лет. Теперь же, при прочих равных, россиянин может приобрести квартиру за 9-11 таких зарплат.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский убежден в том, что речь идет не о стабилизации, а о снижении цен, которые аномально выросли в 2020 году и в начале 2021 года. С его точки зрения, сейчас потенциальным покупателям жилья лучше подождать в течение шести месяцев, ожидая более интересных условий на рынке.

Аналитик ГК «Финам» Наталья Пырьева, напротив, ожидает именно стабилизации, которая сменит период ажиотажа. По ее мнению, спрос и предложение войдут в баланс. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает, что темпы ценового роста в жилищном секторе замедлились уже сейчас.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Ближайшее будущее жилищного рынка спрогнозировали эксперты
греф кричевский цены на недвижимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru