Ближайшее будущее жилищного рынка спрогнозировали эксперты

Москва, 5 сентября. Аналитики поделились мнениями о ситуации на рынке недвижимости.

Председатель правления «Сбера» Герман Греф присоединился к мнению некоторых специалистов, которые считают, что рынок жилья в скором времени будет стабилизироваться и покажет более умеренные цены. Об этом пишет газета «Известия».

По словам главы Сбербанка, рынок начнет поиски нового баланса. Аналитики разделились в своих мнениях по поводу дальнейших перспектив сегмента. Известно, что за II квартал текущего года стоимость объектов на «первичке» выросла примерно на 21%.

Среднестатистический житель России мог в 2019 году позволить себе купить компактную жилплощадь на годовые заработные платы, полученные в течение 8 лет. Теперь же, при прочих равных, россиянин может приобрести квартиру за 9-11 таких зарплат.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский убежден в том, что речь идет не о стабилизации, а о снижении цен, которые аномально выросли в 2020 году и в начале 2021 года. С его точки зрения, сейчас потенциальным покупателям жилья лучше подождать в течение шести месяцев, ожидая более интересных условий на рынке.

Аналитик ГК «Финам» Наталья Пырьева, напротив, ожидает именно стабилизации, которая сменит период ажиотажа. По ее мнению, спрос и предложение войдут в баланс. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отмечает, что темпы ценового роста в жилищном секторе замедлились уже сейчас.