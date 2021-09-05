Ростовчанин сжег служебный автомобиль после ссоры с коллегами

Ростов-на-Дону, 5 августа. Ростовские полицейские задержали мужчину, который после ссоры с коллегой поджег его служебный автомобиль. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился мужчина, заявивший о поджоге служебного автомобиля «Нива», который сгорел полностью. Также он рассказал о конфликте, произошедшем накануне с одним из коллег.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 61-летнего подозреваемого. Стражи порядка выяснили, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу, после чего поругался с коллективом и вышел на улицу. Заметив автомобиль одного из обидчиков, он бросил в салон машины через открытое окно зажигательную смесь и скрылся. Машина выгорела полностью. Сумма ущерба, причиненная организации, составила 700 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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