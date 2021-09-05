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«Обидно, Кипр нас возил»: Губерниев высказался о втором матче россиян при Карпине
Спорт
«Обидно, Кипр нас возил»: Губерниев высказался о втором матче россиян при Карпине
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Игры у российской сборной по футболу в матче с командой Кипра особо не было. Об этом заявил известный спортивный комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев.

4 сентября российская национальная сборная по футболу провела очередной матч квалификационного турнира к ЧМ-2022. Это первая победная встреча для новоиспеченного главного тренера Валерия Карпина. Россияне победили Кипр со счетом 2:0 и завоевали три необходимых очка для дальнейшей борьбы за первое место группы с командой Хорватии, с которой российские футболисты накануне сыграли вничью в Москве — 0:0.

Несмотря на два достаточно успешных матча для сборной, критики в адрес российского футбола хватает. Например, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подчеркнул, что игры у нашей команды как таковой не было, но сейчас главное — результат.

«Обидно, Кипр нас возил»: Губерниев высказался о втором матче россиян при Карпине
ПолитЭксперт  / Аврора Зорина

«Первая победа сборной Карпина! Многое в матче с Кипром решилось на шестой минуте, когда Ерохин забил. Было бы куда хуже, если бы не забили. Главное, выиграли! Немного, конечно, обидно, что Кипр порой нас возил, но с кем не бывает?! Игры вот только особо нет. Да и откуда она вдруг возьмется? Игроки все те же в основном. Здесь важно набирать очки», — написал он.

Губерниев отметил, что у российских футболистов есть шанс занять первое место в группе и напрямую выйти на чемпионат мира — 2022.

«Побед над Словакией и Словенией должно хватить для первого места. С Хорватией будет тяжело, но надо обыгрывать остальных. Хорваты и без нас очки потеряют», — считает телеведущий.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с победителями и призерами летних Олимпийских игр уже на следующей неделе в Кремле. Олимпийские игры состоялись в Токио с 23 июля по 8 августа. Международные соревнования в столице Японии должны были пройти еще в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

Глава государства также 14 сентября встретится с российскими паралимпийцами. Команда Паралимпийского комитета РФ стала четвертой в общем медальном зачете.

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Все новости / Спорт / «Обидно, Кипр нас возил»: Губерниев высказался о втором матче россиян при Карпине
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