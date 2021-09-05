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Итоги 30 августа — 4 сентября: результаты совместных учений ДНР и ЛНР
Новороссия
Итоги 30 августа — 4 сентября: результаты совместных учений ДНР и ЛНР
dan-news.info  / 

ВСУ продолжают обстреливать территорию ЛНР, один военнослужащий погиб

Вооруженные силы Украины 13 раз за неделю обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Украинские силовики открывали огонь с использованием минометов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР), гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении шести населенных пунктов. Один военнослужащий Народной милиции погиб.

Офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 1 сентября мониторили ситуацию во всех прифронтовых школах республики.

На текущей неделе школьники Луганской Народной Республики пошли в школу. Особое внимание в ЛНР уделили районам у линии соприкосновения. Офицеры представительства республики в СЦКК мониторили ситуацию с безопасностью рядом со всеми школами прифронтовых районов.

«По всей линии фронта, там, где находятся учебные заведения, офицеры представительства ЛНР в СЦКК обеспечивали контроль за соблюдением режима прекращения огня, чтобы не допустить каких-либо нарушений со стороны украинских формирований», — рассказал офицер ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский во время мониторинга обстановки в селе Николаевка.

Глава ЛНР по итогам совместных с ДНР учений отметил высокий профессионализм сотрудников экстренных служб

Глава ЛНР Леонид Пасечник по итогам совместных с Донецкой Народной Республикой учений отметил высокий профессионализм сотрудников экстренных служб ЛНР. В республиках проверяли эффективность совместных действий МЧС, МВД, МГБ, минздрава, министерства инфраструктуры и транспорта, а также районных и городских администраций. По словам главы ЛНР, участвующие в комплексной проверке ведомства и службы продемонстрировали «слаженную работу и готовность действовать в условиях экстремальной обстановки».

Оружие и 16,5 тысячи патронов за неделю обнаружили сотрудники МВД в тайниках

Полицейские за неделю обнаружили в тайниках на территории ЛНР почти 16,5 тысячи боеприпасов. Большой оружейный схрон был выявлен в лесополосе города Ирмино. Из тайника изъяли гранатометы, огнеметы, пистолеты, автоматы, а также патроны различного калибра. Еще один тайник правоохранители обнаружили в лесополосе у города Красный Луч.

На окраине Перовмайска в ЛНР продолжаются работы по подъему из массового стихийного захоронения жертв агрессии ВСУ

Специалисты ЛНР продолжают работы на месте массового стихийного захоронения на окраине города Первомайска у линии соприкосновения. На сегодняшний день оттуда извлекли уже порядка 60 тел погибших от обстрелов со стороны украинских силовиков в 2014–2015 годах. Результаты экспертиз с мест захоронений планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

«Мы ждем всех, кто разыскивает своих родственников, для сдачи крови (подчеркиваю — бесплатно), проведения идентификации с теми останками, которые будут подниматься на поверхность», — рассказала председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.

Церемония перезахоронения останков жертв обстрелов в Донбассе 2014–2015 гг. прошла в Первомайске

Останки 30 человек из данного захоронения торжественно перезахоронили во вторник. В церемонии приняли участие советник главы ЛНР Марина Филиппова, депутаты парламента республики, представители администрации города, общественники и местные жители. Останки каждого человека были похоронены в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером.

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