Вайнштейн назвал «ложью и самопиаром» обвинения Анджелины Джоли в домогательствах

Лос-Анджелес, 5 сентября. Американский продюсер Харви Вайнштейн, который был приговорен к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, опроверг слова актрисы Анджелины Джоли о домогательствах.

Череда громких сексуальных скандалов обрушилась на Голливуд в 2014 году. Тогда сразу несколько именитых актрисы обвинили Вайнштейна в харассменте. Еще две женщины, с которыми работал продюсер, заявили, что подверглись насилию.

По словам Анджелины Джоли, она тоже стала жертвой Харви Вайнштейна. Продюсер, как утверждает звезда, домогался к ней на съемках фильма «Превратности любви» в 1998 году. Недавно Джоли в интервью The Guardian рассказала об инциденте подробнее.

«Если вы выберетесь из комнаты, вы подумаете, что он пытался, но не сделал этого, верно? Правда в том, что попытка и исполнение намерений — это нападение», — заявила голливудская актриса.

Вайнштейн эмоционально отреагировал на слова Анджелины Джоли. Через своего помощника он передал изданию TMZ, что обвинения актрисы являются «наглой ложью и самопиаром».

«Никогда такого не было, никогда не было попытки нападения. <...> Ты Анджелина Джоли, я уверен, что все мужчины и женщины в мире проявляют к тебе интерес. Значит ли это, что тебя домогается весь мир?» — задался вопросом продюсер.

В середине июля состоялось новое заседание по делу Харви Вайнштейна. Суд в Лос-Анджелесе рассматривает обвинения пяти женщин, которые утверждают, что подверглись насилию со стороны продюсера. Адвокат Вайнштейна подал документы с просьбой об отклонении трех пунктов обвинения, заявив, что они вышли за рамки срока давности.