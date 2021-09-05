Акула до смерти закусала мужчину на побережье Австралии

Канберра, 5 сентября. В результате нападения акулы в городе Коффс-Харбор на восточном побережье Австралии погиб 20-летний мужчина. Об этом сообщили сотрудники скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

Трагедия произошла в 500 километрах от Сиднея на пляже Шелли-бич. Мужчина купался в океане, когда к нему подплыла акула и укусила его за руку. Затем рыба-хищник нанесла ему несколько серьезных резаных повреждений.

Прибывшие на место происшествия медики незамедлительно начали проводить реанимационные мероприятия, однако раны оказались слишком серьезные. Мужчина скончался еще до того, как оказался в больнице.

В данный момент служба спасения Коффс-Харбор сообщила о закрытии Шелли-бич и других северных городских пляжей для водных развлечений. Мера ограничения будет снята после выяснения все обстоятельств смерти молодого человека. Ведется расследование.

Известный дайвер из Приморья и его подводный гид едва не стали жертвами огромной акулы во время погружения 19 августа. К счастью, трагедии удалось избежать и отбиться от агрессивного животного специальной палкой.