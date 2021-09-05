Sohu: США и НАТО боятся ядерного потенциала Китая больше, чем Россию

Пекин, 5 сентября. Наращивание ядерного потенциала Китая все сильней тревожит американских стратегов, о чем заявил представитель Пентагона Томас Бюссьер.

Заместитель Стратегического командования ВС США Томас Бюссьер заявил, что успехам Китая отнюдь не рады в Вашингтоне. Как указали китайские обозревателя издания Sohu, американские военные опасаются, что Пекин уже скоро превзойдет Москву по числу ядерных ракет и станет «крупнейшей угрозой» для душевного спокойствия Пентагона. «ПолитЭксперт» приводит китайскую публикацию в пересказе.

Бюссьер поделился своими опасениями на встрече ядерного форума стратегических сил и обвинил КНР в нежелании «поддерживать уровень ядерного сдерживания». По словам Бюссьера, Белый дом боится, что поворотным моментом может стать тот день, когда у Китая станет больше ядерных боеголовок, чем у России, и они будут развернуты не только на территории страны, но и за ее пределами.

«Мы считаем, что в ближайшие несколько лет мы увидим поворотный момент», — резюмировал Бюссьер.

Как отмечают аналитики Sohu, это не первое опасение по поводу мнимой «ядерной экспансии» Пекина. С начала президентства Джо Байдена эту тему активно начали раскручивать в западной прессе, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что озабочен растущим ядерным потенциалом Китая. Это же вопрос подняли на саммите стран НАТО в Брюсселе, где было заявлено, что Китай якобы предоставляет недостоверные данные о своем арсенале.

Официальный представитель КНР в ЕС отметил, что подобные разговоры о китайском «системном вызове» являются клеветой и удручают Пекин, ведь страны НАТО демонстрируют в отношении к нему прежний менталитет времен «холодной войны».

Ранее китайские эксперты рассказали, какие потенциальные проблемы для всей Центральной Азии создали США, когда бежали из Афганистана, бросив там вооружения на несколько миллиардов долларов.

Теперь США и НАТО призывают Китай и Россию присоединиться к общей борьбе с угрозой терроризма в Афганистане. Как пишет издание RT, с «воззванием» выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг.