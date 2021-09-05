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Военкор Котенок призвал Россию продавать Белоруссии С-400 без оглядки на Запад
Армия
Военкор Котенок призвал Россию продавать Белоруссии С-400 без оглядки на Запад
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 5 сентября. Москве и Минску не стоит обращать внимание на мнение Запада о перспективах поставок Белоруссии российских ЗРК С-400, считает военкор Юрий Котенок.

Россия не видит никаких препятствий в вопросе продажи Республике Беларусь зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, система поставляется на экспорт, ввиду чего Москва может удовлетворить потребности Белоруссии, которая является стратегическим партнером России, в этом комплексе.

«Триумф» обладает колоссальным экспортным потенциалом, отметил главный редактор портала «Сегодня.ру», военный корреспондент Юрий Котенок в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, С-400 является лучшим зенитно-ракетным комплексом в мире, так как по характеристикам он превосходит любые западные аналоги, в том числе и американский Patriot. Именно поэтому российский ЗРК так популярен на международном оружейном рынке, объяснил он.

Обороноспособность России значительно повысится в случае поставки С-400 Белоруссии, считает Котенок. По его словам, такое решение позволит уничтожать пилотируемую и беспилотную военную авиацию потенциальных противников еще до ее подлета к границам РФ. Кроме того, использование Минском «Триумфов» позволит создать общую российско-белорусскую систему противовоздушной обороны, которая сможет эффективно противостоять даже гиперзвуковым ракетам, подчеркнул военкор. Мнение США и европейских стран о поставках Белоруссии С-400 вообще не должно волновать Москву, так как главной задачей для РФ является повышение собственной обороноспособности, обратил внимание собеседник.

«Наша задача — планомерно, кирпичик за кирпичиком укреплять обороноспособность нашей Родины. Реакция различных западных акул, а тем более — их «шавок» по нашему периметру, должна интересовать нас меньше всего», — призвал эксперт Россию продавать Белоруссии С-400 без оглядки на Запад.

Ранее индийский журналист Аритра Банерджи заявил, что главной особенностью американских истребителей F-22 и F-35 являются стелс-возможности, однако Россия лишила их этой «фишки» при помощи зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, российские системы ПВО способны эффективно бороться с крылатыми машинами ВВС США.

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