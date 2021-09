Юрий Лоза высказал мнение о возродившейся группе ABBA 

Группа ABBA воссоединилась после многолетнего перерыва. Звезды представили клип на новый хит I Still Have Faith In You, который уже набрал более семи миллионов просмотров, теперь музыканты готовятся выпустить новый альбом. Будет ли коллектив так же интересен публике, как раньше? Своим мнением на эту тему в разговоре с ФАН поделился автор-исполнитель, бард, композитор Юрий Лоза.

По мнению музыканта, несмотря на столь воодушевленную реакцию поклонников ABBA на последние новости о коллективе, былой славы шведская поп-группа вряд ли добьется. Однако на концертах исполнителей аншлаг вполне ожидаем даже спустя годы.

«В одну реку нельзя войти дважды. Той популярности, которая была у группы, уже не достичь, но многие придут на выступление поностальгировать и вспомнить юность, а многие — посмотреть на достижения сегодняшней компьютерной графики. Вообще, трехмерные изображения артистов — это то, что будет внедряться в мировой шоу-бизнес все шире. А новые песни, конечно, уже не будут звучать так свежо и звонко, потому что возрастные изменения в организме необратимы, увы», — говорит Юрий Лоза.

фото из личного архива Юрия Лозы /

К слову, деятельность шведских артистов на выпуске нового клипа и альбома не останавливается, а, очевидно, только начинается. Теперь артисты знаменитой ABBA готовят премьерную концертную программу.

Биограф ABBA Карл Магнус Пальм, как и все поклонники, с нетерпением ждет нового шоу шведского коллектива. Ранее он поделился ожиданиями от предстоящего концерта группы. Кроме того, Пальм рассказал, какой сюрприз может ждать поклонников группы на концерте.