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«Потасканный какой-то»: зрители не узнали 51-летнего актера Ярослава Бойко
Шоу-бизнес
«Потасканный какой-то»: зрители не узнали 51-летнего актера Ярослава Бойко
Prt Scr youtube.com  /  TV Center

Москва, 5 сентября. Известный российский актер Ярослав Бойко принял участие в авторской программе Татьяны Устиновой «Мой герой» на канале ТВЦ. Поклонников удивил сильно располневший артист.

Звезда мелодраматического сериала «Всегда говори «всегда» Ярослав Бойко сильно изменился за последние годы. Как признался актер в студии, на нем сказался прошедший год, ознаменованный различными ограничениями.

«Эта пандемия немножко подкосила. У нас в Институте физкультуры на кафедре бокса есть компания, 20 лет одни и те же ребята. У нас футбол, баня, бассейн, и это два раза в неделю. Но сейчас этого очень не хватает», — попытался оправдаться артист.

Но зрителей его слова не убедили. В комментариях на YouTube они честно высказались о 51-летнем Бойко, назвав его «вторым Домогаровым». Поклонники предположили, что актер злоупотребляет алкоголем.

«У него теперь хорошо получаются алкаши»;

«Потасканный какой-то»;

«Тот случай, когда возраст радикально изменил внешность. До неузнаваемости», — отреагировали пользователи.

Ранее Юрий Беляев в программе «Судьба человека» рассказал о подкосившем его инфаркте. По словам актера, проблемы в личной жизни спровоцировали зависимость от алкоголя.

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актер бойко устинова
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