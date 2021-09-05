Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 15:46
15:41
Происшествия
Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково
15:37
Шоу-бизнес
«Потасканный какой-то»: зрители не узнали 51-летнего актера Ярослава Бойко
15:35
Экономика
Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами
15:34
Политика
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать дома на фоне обострения ситуации
15:34
Общество
МЧС пообещало петербуржцам скорое потепление
15:31
Общество
Появились подробности из жизни ростовчанки и ее ребенка, найденных мертвыми в своей квартире
15:29
Хорошие новости России
Уникальную технологию печати органов на 3D-принтере разработали в Москве
15:27
Происшествия
ФАН выяснил причины смерти осужденных в хабаровской ИК
15:27
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
15:25
Спорт
Владимир Путин встретится в олимпийцами на следующей неделе
Все новости

Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 15:35
Экономика
Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами
pixabay.com

Киев, 5 сентября. Украине придется переходить на дрова и солому, если Киев не сможет договориться в Москвой о будущих поставках газа, заявил экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Он предупредил, что при худшем стечении обстоятельств власти страны перестанут поддерживать газотранспортную систему из-за того, что транзит голубого топлива перестанет окупать ее содержание. Бывший народный избранник считает, что Киев должен признать отсутствие альтернатив поставкам российского газа. Он также назвал ГТС Украины «чисто телом» «Газпрома».

«Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет», — заключил Москаль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал российский газ «самым грязным в мире». Он также в очередной раз заявил о рисках, которые якобы представляет «Северный поток — 2» для энергетической безопасности страны.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами
украина газ москаль энергетика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru