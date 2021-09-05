Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами

Киев, 5 сентября. Украине придется переходить на дрова и солому, если Киев не сможет договориться в Москвой о будущих поставках газа, заявил экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Он предупредил, что при худшем стечении обстоятельств власти страны перестанут поддерживать газотранспортную систему из-за того, что транзит голубого топлива перестанет окупать ее содержание. Бывший народный избранник считает, что Киев должен признать отсутствие альтернатив поставкам российского газа. Он также назвал ГТС Украины «чисто телом» «Газпрома».

«Позиция власти должна быть другой — газ у агрессора мы не покупаем. Значит, переходим на дрова, солому, сено и уголь, которого тоже нет», — заключил Москаль.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал российский газ «самым грязным в мире». Он также в очередной раз заявил о рисках, которые якобы представляет «Северный поток — 2» для энергетической безопасности страны.