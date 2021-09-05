Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать дома на фоне обострения ситуации

Конакри, 5 сентября. Россиянам, которые находятся в Гвинее, рекомендуется не покидать свои дома в связи с обострением ситуации. Об этом сообщило посольство РФ в стране.

СМИ сообщили о попытке государственного переворота в Гвинее. Силы спецназа находятся перед президентским дворцом. Ситуацию характеризуют как «серьезную». За попыткой переворота стоят представители группы сил спецназначения.

Российское посольство настоятельно рекомендует гражданам РФ, находящимся на территории Гвинеи, не покидать дома на фоне сложившейся обстановки. Пользователи Сети также публикуют в интернете фото и видео с места событий, на которых видно столбы дыма.

Ранее сообщалось, что США объявили награду в 5 млн долларов за сведения об экс-главе Генштаба Вооруженных сил Гвинеи-Бисау Антонио Инджаи. Его считают замешанным в попытке государственного переворота в апреле 2012 года.