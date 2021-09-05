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Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
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Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 5 сентября. Президент России Владимир Путин встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Помимо переговоров также состоится совместная пресс-конференция.

Российский лидер на следующей неделе примет в Кремле победителей и призеров Олимпийских игр в Токио. Кроме того, он проведет переговоры с белорусским коллегой. Об этом сообщили на телеканале «Россия-1».

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что российский президент четко дал это понять. Он считает печальным состояние отношений двух стран в текущий момент. Это необходимо исправлять и Москва настроена на это, пояснил спикер.

Пресс-секретарь добавил, что Киев пока не сообщил о готовности Зеленского к переговорам. Кремль пока не видит взаимной политической воли, уточнил Песков.

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Все новости / Политика / Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
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