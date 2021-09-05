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Владимир Путин встретится в олимпийцами на следующей неделе
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Владимир Путин встретится в олимпийцами на следующей неделе

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 15:44
Спорт
Владимир Путин встретится в олимпийцами на следующей неделе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Токио, 5 сентября. Российский президент Владимир Путин встретится с победителями и призерами летних Олимпийских игр уже на следующей неделе в Кремле.

Министр спорта Олег Матыцин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подтвердил, что российский президент намерен 10 сентября встретиться с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио. В этот же день состоится заседание Совета по физкультуре и спорту.

Олимпийские игры состоялись в Токио с 23 июля по 8 августа. Международные соревнования в столице Японии должны были пройти еще в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Угроза распространения новой инфекции стала причиной отсутствия зрителей на стадионе в 2021 году.

Российские спортсмены участвовали в Играх без национального флага, гимна и другой символики из-за действующих санкций WADA, введенных после антидопингового скандала. Команда заняла пятое место в общем медальном зачете по количеству выигранного золота.

Глава государства также встретится с российскими паралимпийцами 14 сентября. Команда Паралимпийского комитета России стала четвертой в общем медальном зачете.

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