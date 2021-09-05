Пять лет в России не избавили американца от некоторых домашних привычек

Москва, 5 сентября. Проживающий в России американец Джейкоб пригласил в гости своих русских приятелей, чтобы угостить их ужином. Тогда друзья и приметили, что иностранец не до конца «обрусел».

В качестве угощения были картошка и жареные грибы, собранные в тот же день в лесу. Гости поужинали и завели беседу о разности менталитетов — квартира их иностранного коллеги отличалась от тех, в которых жили приятели. Первое, что приметили гости, — отсутствие домашней обуви. Причем не только для гостей, хозяйских тапок тоже не обнаружили.

Джейкоб пояснил, что привычка носить дома тапки не прижилась, хотя разуваться при входе в квартиру он приучился быстро. Хотя был период, когда он пытался делать все «по правилам» и надевать домашние тапочки.

«На самом деле это оказалось крайне неудобным занятием. Иногда можно случайно намочить домашнюю обувь после или во время приема ванны, а снимать и надевать каждый раз, когда встаешь с дивана или кровати, тоже немного раздражает. Поэтому со временем американская привычка победила — я стал игнорировать домашнюю обувь вовсе» — объяснил иностранец в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Один из друзей Джейкоба вышел из санузла со странным вопросом: почему бумажные полотенца расставлены по всей квартире? Хозяин не сразу понял, что удивило его гостя, но потом до него «дошло» — в доме салфетки или бумажные полотенца встречаются повсеместно. Американец считает, что это очень удобно, и порекомендовал своим российским друзьям перенять эту полезную традицию.

Самая бурная дискуссия развернулась вокруг тюля, точнее, его отсутствия. В кухне у иностранца установлены жалюзи, в спальне и комнате — плотные шторы, которые защищают от лишнего солнечного света при необходимости. Но даже ими блогер пользуется редко, ведь живет он на 13 этаже и прятаться не от кого.

«Русские эту идею крайне не поддержали, по их мнению, без тюля комната выглядит неуютной и пустой, чего я не замечаю», — признался Джейкоб.

Приятели пошутили по поводу мелких отличий, которые указывают, что в квартире живет иностранец. Россияне не поддержали идеи с тапочками и тюлем, однако задумались над привычкой иметь дома под рукой бумажные изделия.

Комментаторы высказали мнение, что в статье описаны устаревшие стереотипы и уже во многих российских квартирах нет тюля и домашних тапочек. Некоторым даже не понравилась задумка с бумажными полотенцами — особенно если они стоят на виду, у русских так не принято.

Джейкоб в блоге описывает все свои приключения в России, при этом никогда не упускает возможности познать что-то новое, чтобы получше понять «загадочную русскую душу». Недавно он принял участие в копке картофеля и его дальнейшей сортировке. Блогер «выдохся» после четвертого ведра.