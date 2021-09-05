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Песков охарактеризовал саммит Украина — США как продолжение проекта «Анти-Россия»
Политика
Песков охарактеризовал саммит Украина — США как продолжение проекта «Анти-Россия»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 5 сентября. Возможное членство Украины в НАТО является угрозой для России. Военная структура Альянса станет ближе к государственным границам РФ.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телевидения. Также спикер прокомментировал итоги переговоров лидера Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Он охарактеризовал результаты саммита как продолжение проекта «Анти-Россия».

Ранее в Кремле рассказали, что организация возможной встречи Путина и Зеленского пока не продвинулась. В офисе украинского лидера неоднократно заявляли о желании обсудить тему Крыма. Однако для российской стороны не существует вопроса принадлежности территории полуострова, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что президент РФ готов к саммиту с украинским коллегой. Это необходимо, потому что отношения двух стран нуждаются в изменениях, объяснил спикер.

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