СМИ назвали возможную причину стрельбы в Гвинее

Претория, 5 сентября. Стрельба в столице Гвинеи Конакри может быть связана с попыткой государственного переворота. Такая информация появилась на портале журнала Jeune Afrique.

Тем временем военнослужащие с оружием в руках находятся перед президентским дворцом в столице Гвинеи городе Конакри. Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно сведениям издания, единственная трасса, ведущая с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где находится президентский дворец, перекрыта солдатами.

До этого местные СМИ сообщили о раздавшихся звуках стрельбы из автомата в центре города Конакри. Появившиеся на улице военные призывали граждан вернуться в свои дома и не покидать их.