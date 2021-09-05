Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 15:45
15:41
Происшествия
Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково
15:37
Шоу-бизнес
«Потасканный какой-то»: зрители не узнали 51-летнего актера Ярослава Бойко
15:35
Экономика
Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами
15:34
Политика
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать дома на фоне обострения ситуации
15:34
Общество
МЧС пообещало петербуржцам скорое потепление
15:31
Общество
Появились подробности из жизни ростовчанки и ее ребенка, найденных мертвыми в своей квартире
15:29
Хорошие новости России
Уникальную технологию печати органов на 3D-принтере разработали в Москве
15:27
Происшествия
ФАН выяснил причины смерти осужденных в хабаровской ИК
15:27
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
15:25
Спорт
Владимир Путин встретится в олимпийцами на следующей неделе
Все новости

СМИ назвали возможную причину стрельбы в Гвинее
Происшествия
СМИ назвали возможную причину стрельбы в Гвинее
wikipedia.org  /  Joelguinea / CC BY-SA 3.0

Претория, 5 сентября. Стрельба в столице Гвинеи Конакри может быть связана с попыткой государственного переворота. Такая информация появилась на портале журнала Jeune Afrique.

Тем временем военнослужащие с оружием в руках находятся перед президентским дворцом в столице Гвинеи городе Конакри. Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно сведениям издания, единственная трасса, ведущая с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где находится президентский дворец, перекрыта солдатами.

До этого местные СМИ сообщили о раздавшихся звуках стрельбы из автомата в центре города Конакри. Появившиеся на улице военные призывали граждан вернуться в свои дома и не покидать их.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СМИ назвали возможную причину стрельбы в Гвинее
стрельба госпереворот гвинея
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru