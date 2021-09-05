Доходность ПИФов в течение лета оценили аналитики

Москва, 5 сентября. Инвесторам рассказали, какие фонды принесли больше всего прибыли летом.

Летний сезон стал достаточно успешным для многих паевых инвестиционных фондов, в то время как ряд из площадок значительно просел за три месяца. Эксперты рассказали изданию «Коммерсантъ», как двигались ПИФы во время летнего периода.

Отмечается, что больше всего доходности инвесторам принесли фонды, работающие с IT-сектором и медициной. Стоимость их бумаг поднялась на 7-14%.

Выгодное вложение сделали и те, кто предпочел остальным фонды акций российских резидентов. Нефтегазовый и металлургический сектор выросли, обеспечив акционеров хорошими дивидендами. Акции компаний прибавили от 4 до 15%. Фонды биологических технологий в современных условиях пандемии смогли обеспечить инвесторов доходностью в размере 13-16%.

Просадка коснулась фондов драгметаллов. На это повлияло мировое снижение интереса к инструментам защитного характера. Потери соответствующих ПИФов оцениваются в районе 4-14%.

Основатель инвесткомпании Klopenko Group Егор Клопенко рекомендовал начинающим инвесторам стартовать с суммы в 10 тыс. рублей, чтобы играть на бирже.