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В Токио работает необычный бар для любителей женского бодибилдинга
Общество

В токийском баре, где работают девушки-бодибилдеры, всегда царит спортивная атмосфера. Многие мужчины приходят сюда, чтобы ненадолго ощутить, каково это — быть слабым полом.

Изначально в здании работал только тренажерный зал, но вскоре его основатели по многочисленным просьбам посетителей открыли здесь веселый бар для любителей спорта.

«Наш бар — это место, где девушки, которые любят качаться, собираются вместе. Здесь вы можете понаблюдать за выступлениями девушек-бодибилдеров, узнать, как мы тренируемся. Ну и конечно же, в баре можно весело провести время, выпить пиво — или протеиновый коктейль», — рассказала сотрудница бара Йота.

Главная изюминка бара — его обслуживающий персонал. Накачанные «фитоняшки» с удовольствием общаются с гостями заведения, позируют для совместных фотографий с клиентами и дают советы, как достичь идеальной формы тела.

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