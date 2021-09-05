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Мощности по производству шампанского наращивают на Дербентском заводе игристых вин
Экономика
Мощности по производству шампанского наращивают на Дербентском заводе игристых вин
wikipedia.org  /  Сулим Кудусов / CC BY-SA 3.0

Махачкала, 5 сентября. Завод игристых вин в Дербенте увеличит производство шампанского.

Линия по розливу шампанского мощностью до 15 млн бутылок в год появится на Дербентском заводе игристых вин, отмечает гендиректор ОАО «ДЗИВ» Магомед Садулаев. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас предприятие выпускает порядка 13 млн бутылок шампанского ежегодно. Предполагается, что завод поднимет объемы производимого игристого вина до 40-45 млн позиций в год. Этому будет способствовать увеличение территорий, которые используются для выращивания основного сырья — винограда.

Площади составят в будущем 3 тыс. га, а размер привлекаемых в проект по модернизации предприятия инвестиций достигнет 400 млн рублей.

Завод был основан еще в конце XIX века. Сейчас Дербентский завод игристых вин имеет статус одного из самых крупных производителей шампанского в России. В линейке вин ДЗИВ — продукция из сортов шардоне, алиготе, каберне-совиньон и некоторых других.

Общий тренд, фиксируемый по стране, — уменьшение темпов производства винодельческих товаров. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

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дербент шампанское садулаев ДЗИВ
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