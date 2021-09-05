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Появились подробности из жизни ростовчанки и ее ребенка, найденных мертвыми в своей квартире

Общество
Появились подробности из жизни ростовчанки и ее ребенка, найденных мертвыми в своей квартире
inforeactor.ru  /  Семенюк Светлана

Ростов-на-Дону, 5 августа. Стали известны новые подробности из жизни ростовчанки, которую нашли мертвой с годовалой дочкой в квартире, запертой изнутри. 

Как рассказали соседи, в эту квартиру не раз наведывались сотрудники службы опеки. В первый раз они пришли после того, как соседи пожаловались на постоянный крик ребенка. Далее в течение года опека навещала погибшую еще три раза. Однако никакой угрозы для здоровья и жизни ребенка выявлено не было. Даже медицинская экспертиза признала его полностью здоровым и ухоженным. Поэтому каждый из визитов ограничивался исключительно разъяснительными беседами. 

Увлекалась ли погибшая магией, как для соседей, так и для проверяющих было загадкой. Предположения на тему оккультизма появились только после того, как следователи вскрыли дверь и осмотрели квартиру. 

Ранее ФАН сообщал, что следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из городских квартир, расположенной в центре города, тела 32-летней матери и ее годовалой малышки.

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