Столтенберг предлагает РФ и КНР решать в Афганистане проблемы, оставшиеся после ухода НАТО



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг наконец-то высказался о том, что произошло в Афганистане. Заявление — так себе, не особо убедительное, но вот одна его часть, несомненно, заслуживает внимания. Дело в том, что Столтенберг, ничуть не стесняясь, заявил, что Россия и Китай должны принять активное участие в борьбе с террористами в Афганистане.

Замечательно, да? При этом он под афганскими террористами не имеет в виду талибов (участники запрещенного в РФ движения «Талибан»1). К ним уже начали подкатывать иностранные дипломаты всех ведущих стран НАТО, они заговорили об условиях признания и даже о некоем сотрудничестве. В принципе, позиция разумная, ибо Афганистан сейчас — это талибы. Это объективная реальность, с которой придется жить. Йенс Столтенберг имеет в виду других террористов — в первую очередь «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещенная в РФ террористическая организация), а во-вторую — «Аль-Каиду»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), которая, конечно, уже совсем не та, что была 20 лет назад. Пообтрепалась немного, но все-таки еще жива. Кстати, РФ напоминать об опасности террористической организации не надо — «Аль-Каида» в свое время вдоволь натворила дел на российском Северном Кавказе.

В Афганистане появился «филиал» «Исламского государства», который противостоял и американцам, и талибам. Организация не особо многочисленная и мощная, но для того, чтобы устраивать кровавые теракты и убивать мирных граждан, особой мощи не требуется. Только господа западники почему-то не особо любят вспоминать, как ИГ оказалось в Афганистане, да и вообще всю историю возникновения и становления этой самой опасной террористической организации. А ее возникновение — прямо следствие вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, в первую очередь Ирака. Помните, как Джордж Буш на палубе авианосца громко заявил о победе в Ираке? Немного поторопился. Потому что никакой победы не было. Начинался лишь новый этап войны, он стал куда более кровавым и разрушительным, чем быстрый марш американских бронетанковых колонн на Багдад.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

После вторжения американцев и их союзников Ирак как единое государство практически перестал существовать. Разногласия между различными группами населения были и ранее, но после того, как республике принесли «демократию и свободу», между ними началась откровенная вражда, которая часто становилась кровавой. Именно в этих условиях и возникло ИГ, которое быстро покорило значительную часть Ирака, а затем вторглось и в Сирию. Там уже шла гражданская война с еще одним террористическим интернационалом, который в западной прессе лицемерно назывался «умеренными оппозиционерами». Но на самом деле эти «оппозиционеры» были самыми обычными бандитами, головорезами.

Гражданскую войну в Сирии помогли остановить российские военные благодаря авиации, обучению и поддержке сирийской армии, техническому снабжению. ИГ в Сирии разгромлено, а «умеренные оппозиционеры» загнаны в приграничную с Турцией провинцию, где по-крупному ничего уже сделать не могут, но используются турецкими властями для удовлетворения имперских амбиций. Дело в том, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган мечтает об Османской империи, ему представилась возможность откусить кусочек территории у САР. Ситуация напряженная, учитывая, что весь север Сирии — зона очень нестабильная, так там еще есть и курды, которые тоже мечтают о своем государстве, или хотя бы об автономии.

Вернемся к Афганистану. Заявление Йенса Столтенберга говорит только об одном — на Западе хотят, чтобы Россия и Китай таскали из огня каштаны голыми руками. При том, что этот огонь очень жаркий, ведь американцы ушли из Афганистана не просто так, а оставив там буквально горы оружия: от стрелкового до бронетехники и авиации. Кое-что они успели привести в негодность, но что-то мне подсказывает, что не так уж и много. Вот с базы Баграм они вообще ушли ночью, а она буквально напичкана оружием, которое теперь досталось талибам, но не факт, что часть вооружения не попала в руки членов ИГ в Афганистане. Это вероятно, учитывая то, с какой скоростью рассыпалась афганская правительственная армия, бросавшая оружие везде, где придется.

Global Look Press / Str

В общем, американцы и их союзники оставили Афганистан с существующими террористическими организациями, голодным и нищим населением, без экономики, но зато с полными арсеналами всевозможного оружия. Такое впечатление, что 20 лет Афганистан просто готовили к новой, еще более кровавой гражданской войне. Впрочем, я не удивлюсь, если план был именно таким.

И вот теперь генеральный секретарь военно-политической организации, члены которой еле унесли из Афганистана ноги, предлагает участвовать в войне с афганским терроризмом России и Китаю. Причем не просто участвовать, а наверняка достаточно активно, с привлечением войск и, возможно, наземными боевыми операциями. То есть России и Китаю попросту хотят создать большую проблему на границах и втянуть в новую войну, которая, как и в случае любой войны в Афганистане, не может закончиться ничем хорошим. И вряд ли это в интересах как Кабула, так и Москвы с Пекином. Помогать в борьбе с терроризмом, конечно, необходимо, но Россия никому и ничего не должна в Афганистане, который западная коалиция за 20 лет превратила в зону хаоса.

1 Организация запрещена на территории РФ.