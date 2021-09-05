Названы поддерживающие курс рубля факторы

Москва, 5 сентября. Двигающие рубль вперед факторы озвучила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Сентябрьские риски для рубля оценила эксперт Мильчакова. С ее точки зрения, наибольшее положительное влияние на национальную валюту может оказать грядущее заседание совета директоров Центробанка, которое пройдет 10 сентября. Об этом пишет «Российская газета».

Основной темой мероприятия станет обсуждение возможного изменения базовой ставки в стране. Предполагается, что ключевая процентная ставка вновь будет поднята, однако неизвестно, насколько именно произойдет повышение.

Данные по инфляции потребительских цен в августе способны повлиять на решение Банка России. Очевидно, что при высоких показателях инфляции за последний месяц лета, ставка будет изменена значительно. Эксперты считают, что она может быть скорректирована на 0,25 п.п., до 6,75%.

Соответствующие изменения благотворно повлияют на курс рубля, который может дополнительно вырасти. Помимо этого, поддержку рублю оказывают повышенные цены на черное золото (свыше 70 долларов за баррель).

Среди главных опасностей — распространение новых штаммов коронавирусного патогена. В случае появления новых вспышек, рост рубля может замедлиться. Еще одним важным фактором станет решение Федеральной резервной системы США. Заседание ведомства пройдет 22 сентября. Ожидается, что американский регулятор не предпримет серьезных изменений, однако чиновники могут сообщить о дальнейших планах по использованию стимулов для национальной экономики.

Решение, принятое в мониторинговом комитете ОПЕК+ также может поддержать рубль, потому что оно касается планов по увеличению нефтедобычи.