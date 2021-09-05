Маленький Наполеончик, а не Стив Джобс: Зеленский сравнил свою карьеру с созданием Apple

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с корреспондентом ФАН признался, что не верит в положительные достижения президента Владимира Зеленского.

Ранее во время выступления в Стэнфордском университете (США) Владимир Зеленский сравнил свой приход в политику с карьерным путем основателя Apple Стива Джобса. Он рассказал, что в его идеи тоже «никто не верил».

Как отметил украинский лидер, основателю корпорации Apple в итоге удалось добиться успеха, на что рассчитывает сам.

«До Стива Джобса ему далеко. Я бы его назвал самовлюбленным клоуном и человеконенавистником. Он мне напоминает маленького Наполеончика, который в конечном итоге ничего не добился, наоборот, проиграл. На данный момент достижений у него ни в политике, ни в «Квартале 95» нет, разве что высмеивал всех как клоун. Этот смех вылился трагедией для всей Украины», — прокомментировал Журавко.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Бывший депутат Рады добавил, что при Владимире Зеленском на Украине смертность превышает рождаемость, уже из-за этого его карьеру нельзя сравнивать с работой Стива Джобса.

«Люди думали, что он принесет мир на Украину, а он принес смех и горе. Я не верю, что он действительно может чего-то добиться. Этот человек фактически купил свой диплом и не знает истории своего государства, его сложно назвать умным человеком и юристом. В будущем он войдет в историю только как предатель», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее политолог Алексей Цветков заявил, что Украина и так не выполняет Минские соглашения, а потому отказ от них никак не повлияет на ситуацию в Донбассе. Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором обсудил прошедший саммит между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом.