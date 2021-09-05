Двое полицейских получили травмы во время протестов в Черногории

Подгорица, 5 сентября. Протесты проходят в Черногории против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия. МВД сообщило о пострадавших полицейских.

По данным управления МВД республики, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих, которые заблокировали въезд в старую столицу страны Цетине. Полиция задержала восемь человек.

Четыре человека получили легкие травмы в ходе протестов, их отпустили на лечение домой Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия для обеспечения безопасности доставили к монастырю на вертолете.

Два человека умерли в ходе конфликта на территории исправительной колонии №14 в Хабаровском крае. Еще три человека получили травмы.