В США расследуют случаи эвакуации афганцев с несовершеннолетними «женами»

Вашингтон, 5 сентября. В США расследуют случаи эвакуации афганцев вместе с несовершеннолетними девочками, которых они представляли как «невест». Некоторые подростки пожаловались на изнасилования. Об этом сообщил телеканал NBC.

U.S. officials are looking into reports that in the frantic evacuation of desperate Afghans from Kabul, older men were admitted together with young girls they claimed as “brides” or otherwise sexually abused. https://t.co/1k1lSwuD7X — NBCWashington (@nbcwashington) September 3, 2021

В двух центрах приема беженцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Висконсине выявлены многочисленные случаи, когда афганцы в возрасте представляли несовершеннолетних девочек своими «женами». На транзитном пункте в Абу-Даби подростки рассказали, что их изнасиловали пожилые мужчины, за которых их заставили выйти замуж, чтобы бежать из Афганистана.

«Сотрудники приемной комиссии в Форт-Маккой сообщили о многочисленных случаях, когда несовершеннолетние выдавали себя замуж за взрослых афганских мужчин, а также о полигамных семьях», — говорится в одном из документов.

В настоящее время Госдепартамент проводит проверку по всем эпизодам незаконной эксплуатации детей. Работа осложнена большим количеством беженцев в центрах приема.

Global Look Press / Hindustan Times

Детские браки

Детские браки не редкость в Афганистане: порядка 57% девочек выходят замуж до достижения 19 лет. Самый распространенный возраст — это 15-16 лет. Несмотря на то, что в 2009 году афганское правительство приняло Закон об искоренении насилия в отношении женщин (EVAW), по словам правозащитников, он не исполняется в полной мере. Среди последствий детских браков невозможность получить образование и социализироваться в нормальной среде, а также ранняя беременность наносит физический вред организму.