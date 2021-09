В США расследуют случаи эвакуации афганцев с несовершеннолетними «женами»

Вашингтон, 5 сентября. В США расследуют случаи эвакуации афганцев вместе с несовершеннолетними девочками, которых они представляли как «невест». Некоторые подростки пожаловались на изнасилования. Об этом сообщил телеканал NBC.

U.S. officials are looking into reports that in the frantic evacuation of desperate Afghans from Kabul, older men were admitted together with young girls they claimed as “brides” or otherwise sexually abused. https://t.co/1k1lSwuD7X