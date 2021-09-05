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В США расследуют случаи эвакуации афганцев с несовершеннолетними «женами»
Весь мир
В США расследуют случаи эвакуации афганцев с несовершеннолетними «женами»
twitter.com  /  пресс-служба МИД Мексики

Вашингтон, 5 сентября. В США расследуют случаи эвакуации афганцев вместе с несовершеннолетними девочками, которых они представляли как «невест». Некоторые подростки пожаловались на изнасилования. Об этом сообщил телеканал NBC.

В двух центрах приема беженцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Висконсине выявлены многочисленные случаи, когда афганцы в возрасте представляли несовершеннолетних девочек своими «женами». На транзитном пункте в Абу-Даби подростки рассказали, что их изнасиловали пожилые мужчины, за которых их заставили выйти замуж, чтобы бежать из Афганистана.

«Сотрудники приемной комиссии в Форт-Маккой сообщили о многочисленных случаях, когда несовершеннолетние выдавали себя замуж за взрослых афганских мужчин, а также о полигамных семьях», — говорится в одном из документов.

В настоящее время Госдепартамент проводит проверку по всем эпизодам незаконной эксплуатации детей. Работа осложнена большим количеством беженцев в центрах приема.

В США расследуют случаи эвакуации афганцев с несовершеннолетними «женами»
Global Look Press  / Hindustan Times

Детские браки

Детские браки не редкость в Афганистане: порядка 57% девочек выходят замуж до достижения 19 лет. Самый распространенный возраст — это 15-16 лет. Несмотря на то, что в 2009 году афганское правительство приняло Закон об искоренении насилия в отношении женщин (EVAW), по словам правозащитников, он не исполняется в полной мере. Среди последствий детских браков невозможность получить образование и социализироваться в нормальной среде, а также ранняя беременность наносит физический вред организму.

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