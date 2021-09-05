Церемония закрытия Паралимпиады началась в Токио

Токио, 5 сентября. Летние Паралимпийские игры состоялись в 16-й раз. Церемония закрытия международных спортивных соревнований стартовала в столице Японии.

На Паралимпиаде в Токио разыграли 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходили с 24 августа по 5 сентября. Церемония закрытия Игр проходит в японской столице в первое осеннее воскресенье.

В этом году команды-участницы демонстрировали свои способности лишь перед телекамерами. Зрителям нельзя было присутствовать на стадионе из-за пандемии коронавируса.

Команда Паралимпийского комитета России выступала на Играх в Японии без национального флага, гимна и другой символики из-за действующих санкций WADA после антидопингового скандала. Сборная оказалась на четвертом месте в общем медальном зачете, выиграв 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград.

Лидерами Паралимпиады стали китайские спортсмены, они завоевали 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль. Второе место досталось британцам (41-38-45), а третье — американцам (37-36-31).

Игры в Токио для российских паралимпийцев оказались самыми успешными. Читайте в большом материале ФАН, кто из спортсменов отличился больше всех.