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Юлия Снигирь предстала в образе Маргариты на новых фото со съемок фильма «Воланд»

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 14:24
Общество
Юлия Снигирь предстала в образе Маргариты на новых фото со съемок фильма «Воланд»
Prt Scr instagram.com  /  @yuliasnigir

Москва, 5 сентября. Кинокомпания «Марс Медиа» на официальной странице во «ВКонтакте» представила фотографии со съемок экранизации «Мастера и Маргариты». На снимках можно оценить образы главных героев.

Образ Маргариты на экране воплотит актриса Юлия Снигирь. Судя по новым фотографиям со съемок, создатели фильма «Воланд» тщательно продумывали образ ключевого женского персонажа. Главный художник по костюмам Галина Солодовникова постаралась сделать Маргариту в новой экранизации романа Булгакова очень женственной и утонченной. Юлия Снигирь даже будет носить в сериале ювелирные украшения Cartier. Компания «Марс Медиа» уточнила, что французский бренд стал партнером проекта.

Съемки фильма стартовали в Москве в начале июля. После съемочная группа во главе с режиссером Михаилом Локшиным («Серебряные коньки») переместится в Санкт-Петербург и Мальту. Исполнителем главной мужской роли стал Евгений Цыганов. Он сыграет гонимого писателя, которого любовь Маргариты толкает на написание нового романа. Персонажами произведения становятся люди из окружения литератора, в том числе и его новый знакомый таинственный иностранец.

Долгое время создатели фильма хранили втайне имя актера, который исполнит Воланда. Перед началом съемок режиссер сообщил, что роль досталась звезде «Бесславных ублюдков», немецкому артисту Аугусту Дилю.

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