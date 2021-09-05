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Петербургский кот с поражением мозжечка стал популярным тиктокером

Общество

Барион страдает от мозжечковой атаксии. Хозяева нашли своего питомца по объявлению в Интернете. Супругов Павла и Марию не смутило сообщение о состоянии здоровья кота, они решили создать все условия для его удобного и безопасного проживания.

«Мозжечковая атаксия — это расстройство координации движений. Барик шатается, может завалиться, падать, не может прыгнуть выше дивана, и даже на диван прыгает только потому, что мы его натренировали», — пояснил хозяин кота Павел Бабарыкин.

Идея завести домашнему любимцу аккаунт в TikTok пришла в голову его хозяевам во время визита друзей семьи, которые изумлялись необычному состоянию Барика. Тогда Павел и Мария и решили показать своего питомца всему миру.

«Большинство комментариев, конечно, добрые, положительные, нас поддерживают. Но появляются и какие-то хейтеры, которые говорят, что его стоит усыпить, что мы занимаемся каким-то плохим делом, что мы его мучаем, и так далее», — рассказала Мария.

Хозяева Барика уверены, что их кот живет полноценной жизнью и не страдает. По словам супругов, после обращения к неврологам стало понятно, что, хотя расстройство координации не пройдет у их питомца окончательно, со временем четвероногому блогеру может стать лучше.

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