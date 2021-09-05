Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 15:44
15:41
Происшествия
Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково
15:37
Шоу-бизнес
«Потасканный какой-то»: зрители не узнали 51-летнего актера Ярослава Бойко
15:35
Экономика
Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами
15:34
Политика
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать дома на фоне обострения ситуации
15:34
Общество
МЧС пообещало петербуржцам скорое потепление
15:31
Общество
Появились подробности из жизни ростовчанки и ее ребенка, найденных мертвыми в своей квартире
15:29
Хорошие новости России
Уникальную технологию печати органов на 3D-принтере разработали в Москве
15:27
Происшествия
ФАН выяснил причины смерти осужденных в хабаровской ИК
15:27
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
15:25
Спорт
Владимир Путин встретится в олимпийцами на следующей неделе
Все новости

На юго-востоке Ирана военнослужащие открыли огонь по контрабандистам

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 14:50
Весь мир
На юго-востоке Ирана военнослужащие открыли огонь по контрабандистам
ТАСС  /  brahim Noroozi Кредит: AP/TASS

Тегеран, 5 сентября. В иранской провинции Систан и Белуджистан подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) открыли огонь по контрабандистам, пытавшимся незаконно вывезти через границу топливо для перепродажи в Пакистане, а затем уничтожили резервуары, сообщило оппозиционное издание Iran International.

Это уже не первое подобное происшествие, так как местные жители, страдающие от безработицы, зачастую пытаются проникнуть на территорию соседнего государства с небольшими запасами горючего. Похожая ситуация в феврале этого года привела к протестным выступлениям в городе Сараван после стычки торговцев и военнослужащих КСИР на одном из пропускных пунктов.

По сообщениям в социальных сетях, солдаты убили до десяти торговцев топливом, которые устроили беспорядки из-за долгого ожидания на границе. После этого разъяренная молодежь и члены семей погибших штурмовали муниципалитет, устроив погром в мэрии, сотрудники которой бежали из здания.

Впоследствии оппозиционные СМИ заявили, что в город были стянуты подразделения силовых структур. Правоохранители использовали средства для разгона толпы, подавив беспорядки, в результате чего погибли еще несколько человек, многие были ранены. Демонстрации продолжались около десяти дней, но местные власти отключили Интернет в районе Саравана, чтобы не допустить утечки информации в Сеть.

В свою очередь, заместитель начальника службы безопасности провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Хади Мараши заявил, что пограничники открыли огонь по торговцам после вооруженных провокаций с их стороны. По словам чиновника, местные власти ранее проработали процедуры, согласно которым жители могут вывозить топливо в соседнюю страну, однако часть из них попыталась пересечь границу с нарушениями законодательства, что и привело к скоплению машин возле пункта пропуска.

Затем группа людей стала прорываться в служебные помещения пограничников и начала забрасывать их камнями. Также в сторону солдат велась стрельба. Мараши заявил, что причиной подобных действий, вероятно, стали подстрекательства со стороны одной из местных сепаратистских группировок «Джейш аз-Зальм», члены которой впоследствии также подтолкнули людей к беспорядкам в Сараване. По его версии, в результате стычки на границе погибло три человека.

Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана, в силу плохой экономической ситуации и сложного рельефа наиболее часто становится местом противостояния подразделений Корпуса стражей исламской революции с незаконными вооруженными формированиями, которые занимаются контрабандой топлива, оружия и наркотиков через границу с Пакистаном и Афганистаном.

В июне в засаде сепаратистов погиб один военнослужащий Корпуса и трое членов «Басидж» (иранское ополчение), а месяцем ранее солдаты ликвидировали двоих боевиков, которые участвовали в атаках на ополченцев. Также 23 августа в ходе боестолкновения подразделение КСИР уничтожило группу контрабандистов на нескольких автомобилях, которые пытались вывезти с территории провинции более тонны опиума и партию оружия.
 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / На юго-востоке Ирана военнослужащие открыли огонь по контрабандистам
иран ксир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru