На юго-востоке Ирана военнослужащие открыли огонь по контрабандистам

Тегеран, 5 сентября. В иранской провинции Систан и Белуджистан подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) открыли огонь по контрабандистам, пытавшимся незаконно вывезти через границу топливо для перепродажи в Пакистане, а затем уничтожили резервуары, сообщило оппозиционное издание Iran International.

Это уже не первое подобное происшествие, так как местные жители, страдающие от безработицы, зачастую пытаются проникнуть на территорию соседнего государства с небольшими запасами горючего. Похожая ситуация в феврале этого года привела к протестным выступлениям в городе Сараван после стычки торговцев и военнослужащих КСИР на одном из пропускных пунктов.

IRGC forces clashed with Baluch locals in Sistan & Baluchestan border region in SE #Iran

Local sources say at least 8 people were killed & dozens were wounded.

IRGC forces have a history of shooting impoverished Baluch citizens who are forced to carry fuel to make ends meet. pic.twitter.com/5ANRtuNkre — IRAN HRM (@IranHrm) February 22, 2021

По сообщениям в социальных сетях, солдаты убили до десяти торговцев топливом, которые устроили беспорядки из-за долгого ожидания на границе. После этого разъяренная молодежь и члены семей погибших штурмовали муниципалитет, устроив погром в мэрии, сотрудники которой бежали из здания.

Впоследствии оппозиционные СМИ заявили, что в город были стянуты подразделения силовых структур. Правоохранители использовали средства для разгона толпы, подавив беспорядки, в результате чего погибли еще несколько человек, многие были ранены. Демонстрации продолжались около десяти дней, но местные власти отключили Интернет в районе Саравана, чтобы не допустить утечки информации в Сеть.

В свою очередь, заместитель начальника службы безопасности провинции Систан и Белуджистан Мохаммад Хади Мараши заявил, что пограничники открыли огонь по торговцам после вооруженных провокаций с их стороны. По словам чиновника, местные власти ранее проработали процедуры, согласно которым жители могут вывозить топливо в соседнюю страну, однако часть из них попыталась пересечь границу с нарушениями законодательства, что и привело к скоплению машин возле пункта пропуска.

Затем группа людей стала прорываться в служебные помещения пограничников и начала забрасывать их камнями. Также в сторону солдат велась стрельба. Мараши заявил, что причиной подобных действий, вероятно, стали подстрекательства со стороны одной из местных сепаратистских группировок «Джейш аз-Зальм», члены которой впоследствии также подтолкнули людей к беспорядкам в Сараване. По его версии, в результате стычки на границе погибло три человека.

Iran reports seizure of 950 kg opium & 56 kg cannabis resin following armed clash w/ traffickers in Sistan & Baluchestan region bordering Pakistan.https://t.co/4qYR1VHJAi pic.twitter.com/l76l67Hp6L — Jason Eligh (@JasonEligh) June 28, 2021

Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана, в силу плохой экономической ситуации и сложного рельефа наиболее часто становится местом противостояния подразделений Корпуса стражей исламской революции с незаконными вооруженными формированиями, которые занимаются контрабандой топлива, оружия и наркотиков через границу с Пакистаном и Афганистаном.

В июне в засаде сепаратистов погиб один военнослужащий Корпуса и трое членов «Басидж» (иранское ополчение), а месяцем ранее солдаты ликвидировали двоих боевиков, которые участвовали в атаках на ополченцев. Также 23 августа в ходе боестолкновения подразделение КСИР уничтожило группу контрабандистов на нескольких автомобилях, которые пытались вывезти с территории провинции более тонны опиума и партию оружия.

