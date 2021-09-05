Песков отметил блестящие способности мальчика, сделавшего замечание Путину

Москва, 5 сентября. Поправивший президента России Владимира Путина школьник обладает блестящими знаниями в области истории, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства прибыл на Дальний Восток 1 сентября, где провел открытый урок для местных школьников. В своей речи Путин перепутали северную и Семилетнюю войны, на что обратил внимание один из участников мероприятия. По словам Пескова, мальчик обладает выдающимися знаниями в этой дисциплине.

«Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», — выразил мнение пресс-секретарь Путина в эфире ««Москва. Кремль. Путин»».

Сам Путин поблагодарил внимательного школьника за поправку в высказывании. Глава государства назвал «чушью и ерундой» шумиху вокруг якобы наглого поведения этого подростка.