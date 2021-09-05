«Нонсенс»: Песков прокомментировал заявление Зеленского об угрозе «СП-2» Европе

Москва, 5 сентября. Слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе «Северного потока — 2» странам ЕС являются нонсенсом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украинский лидер ранее высказал мнение, что российский газопровод «СП-2» представляет страшную угрозу для безопасности европейских государств.

«Это нонсенс, это [создание газопровода], наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы», — подчеркнул Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Северный поток — 2» предполагает создание двух ниток трубопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до ФРГ.

Проект «СП-2» не сумеет значительно повлиять на экономику стран Евросоюза. Об этом рассказали экономист Никита Кричевский и политолог Дмитрий Журавлев.