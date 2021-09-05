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Песков заявил о недопустимости использования исторических земель России против нее

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 14:03
Политика
Песков заявил о недопустимости использования исторических земель России против нее
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Москва, 5 сентября. Москва не позволит другим странам использовать исторические земли России против нее, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия приложит все необходимые усилия, чтобы иностранные государства не использовали ее исторические территории против нее же. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ сделал в ходе интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, Песков подчеркнул, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма не может быть темой встречи президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также пресс-секретарь главы российского государства добавил, что Кремль не занимался подготовкой саммита президентов двух стран. Несмотря на это, Москва проявляет желание провести переговоры с Киевом, сказал Песков.

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