Песков назвал стремление Украины в НАТО угрозой для России

Москва, 5 сентября. Активное стремление Украины в НАТО и готовность США обсуждать этот вопрос является непосредственной угрозой для России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что некоторые результаты встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена являются продолжением создания проекта «анти-Россия». Как добавил Песков, Москва не поддерживает такую риторику.

«Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — отметил пресс-секретарь президента в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент Украины Владимир Зеленский в августе 2021 года утвердил Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции страны на период до 2025 года. Целью документа, как объяснили в офисе Зеленского, является налаживание системного информирования между государственными органами и гражданами для «донесения до каждого украинца содержания практической ценности членства Украины в Альянсе».